Иностранцев восхитил «бабушкин ремонт» в квартирах россиян

"Некоторые из этих квартир очень хорошо сохранились и по-своему красивы. Дело не в том, что люди плохо справляются с декорированием, у них просто нет денег, чтобы его отремонтировать. Вы должны это знать, поскольку вы живете в России",



"Это похоже на дом моей прабабушки, который находится на юге США. Старым людям нравятся ковры, искусственные животные и латунные предметы на стенах",



"Симпатичная квартира! Похоже на дома многих бабушек и дедушек в Великобритании. Атмосфера 70-80-х",



"Мне очень понравилась квартира! Я представил, что там живет очень милая русская бабушка, которая любит плюшевых тигров, слонов и растения. Наверное, у неё в шкафу есть целое ведро ужасных советских конфет, и она заставит вас их съесть",