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Иностранцы оценили маршрутки и «бабушкин ремонт» в России

Мира Маркина
1 час назад

Блогер NFKRZ (Роман Абалин) из Челябинска публикует на своем YouTube-канале видео о жизни в России. Например, он показывает зарубежным подписчикам старые квартиры с "бабушкиным ремонтом", которые сдают людям, и маршрутки, на которых приходится ездить местным.

Иностранцев восхитил «бабушкин ремонт» в квартирах россиян
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

На удивление, ужаснувшие блогера интерьеры понравились иностранцам:

"Некоторые из этих квартир очень хорошо сохранились и по-своему красивы. Дело не в том, что люди плохо справляются с декорированием, у них просто нет денег, чтобы его отремонтировать. Вы должны это знать, поскольку вы живете в России",

"Это похоже на дом моей прабабушки, который находится на юге США. Старым людям нравятся ковры, искусственные животные и латунные предметы на стенах",

"Симпатичная квартира! Похоже на дома многих бабушек и дедушек в Великобритании. Атмосфера 70-80-х",

"Мне очень понравилась квартира! Я представил, что там живет очень милая русская бабушка, которая любит плюшевых тигров, слонов и растения. Наверное, у неё в шкафу есть целое ведро ужасных советских конфет, и она заставит вас их съесть",

— написали в комментариях.

Кадр из видео

Кто-то пошутил, что в таких квартирах готовят наемных убийц:

"Я думаю, это тестовая квартира кгб, если вы спрашиваете о покупке, вы становитесь кандидатом на подготовку в качестве убийцы".

А вот маршрутки заставили иностранцев посочувствовать россиянам:

"Чувствую твою боль. Автобусы в Великобритании трудно сравнить с тем, на чём ездят русские, но зимой даже в них не очень комфортно. Это заставляет посмотреть на вещи иначе и понять, через что вам, ребята, приходится проходить",

"Как англичанин, который ездил на маршрутках в Молдавии и Украине, могу подтвердить, что описание Романа очень точное! Это совершенно безумный жизненный опыт".

Безумный мир,
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