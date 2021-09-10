На картах Google разглядели НЛО в Арктике

Пользователи Google Earth обнаружили загадочную базу в Арктике, на которой расположено футуристическое здание. YouTube-блогер под ником MrMBB333 разглядел в них НЛО необычной формы. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: MrMBB333 / YouTube MrMBB333 / YouTube

База находится на острове Земля Александры на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Структура здания напоминает трехлучевую звезду, к нижней части которой присоединены три стручкообразные ответвления с «капсулами» на концах.

«Эти "капсулы" напомнили мне о неопознанных летающих объектах "Тик-Так", которые видели Военно-морские силы [США]. У них были такие же форма и белый цвет Белые "Тик-Так", находящиеся на вершине Земли в Северном Ледовитом океане, где никого нет»,

— порассуждал автор ролика.

MrMBB333 предположил, что эти «капсулы» могут приземляться и перезаряжаться. Он сравнил треугольное основание здания с зарядной станцией для летательных аппаратов.

«Может быть, штука в центре — это какой-то летательный аппарат, а эти "капсулы" являются компонентами для зарядки. Или, наоборот, это компонент для зарядки этих "капсул"»,

— неуверенно сказал блогер.