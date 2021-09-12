Что никогда и ни за что нельзя гуглить

В «картинках» от Google есть два режима — безопасный и расширенный поиск. При последнем безобидные запросы выдают не только что-то полезное и по теме, но и пугающие фото криминальной хроники или странные вырезки из медицинских учебников. «Рамблер» собрал запросы, которые лучше не гуглить, если не хотите испортить себе аппетит. Ничего противозаконного — но и приятного мало.

Перламутровые

Хотите зло пошутить над приятелем? Предложите загуглить этот невинный оттенок. Поисковик воспринимает слово как часть фразы «перламутровые папулы». А это, в свою очередь, доброкачественные кожные образования на слизистых половых органов и языка. По той же причине никогда не гуглите слово «остроконечные» — поисковик воспринимает его как часть фразы «остроконечные кондиломы».

Принц Альберт

Первое фото по результату — Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг Виктории, королевы Великобритании и Ирландии. Второй результат — особенный вид пирсинга, при котором прокалывают мужские половые органы прямо по центру.

Лоскут

По этому запросу вы найдете не ткань, не выкройки одежды и не одеяла в технике пэчворк. Поисковик выдаст вам довольно графичные фото с операций, зарисовки из медицинских учебников и кадры из кресла стоматолога. Впечатлительным лучше отложить еду подальше.

Smile.Jpg

Поисковик выдаст не картинку со смайликом, а довольно пугающую дикую собаку в темной комнате.

Пупырышки

Люди не только гуглят свои симптомы, но фотографируют их, а потом выкладывают противоречивые кадры в интернет. В Google-картинках по запросу «пупырышки» находится масса фотографий, которыми поделились сами пользователи.

Трипофобия

Так называется боязнь кластерных отверстий. Если не хотите выяснить, есть ли она у вас, не гуглите это слово.

Моллюск

Почему-то поисковик выдает не фотографию морского обитателя, а детское кожное заболевание, похожее на сыпь.

Жесть