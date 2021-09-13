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Россиянка 20 лет жила по документам умершего человека

Lenta.ru
37 минут назад

Москвичка захотела сделать паспорт и узнала, что 20 лет жила по документам умершего человека. Об этом сообщает «МК».

Россиянка 20 лет жила по документам умершего человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В конце 90-х Наталья пропала, родители подали заявление на розыск, а позже признали дочь умершей. Все это время женщина жила по старому паспорту, а когда его потеряла, узнала в полиции, что по документам умерла.

Доказывать, что она жива, россиянке пришлось через суд — в полицейских базах осталась старая фотография женщины, в том числе с ее помощью женщина подтвердила свою личность.

Как оказалось, москвичка все годы не общалась с родственниками и намеренно ушла из дома, оставив на воспитание родителям свою дочь.

Ранее сообщалось, что жительница Франции, которую объявили умершей в 2017 году, потратила три года на то, чтобы доказать обратное. Из-за юридического статуса 58-летняя Жанна Пуэн и ее муж не могут пользоваться совместным банковским счетом. Кроме того, все документы женщины, включая удостоверения личности, водительские права и страховки признаны недействительными.

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