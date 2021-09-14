Видео: алкоголик испортил флешмоб трезвенников

В Липецкой области активисты устроили флешмоб «Я за трезвость». Но главным гвоздем программы стал влезший в кадр алкоголик. Видео с его участием опубликовал Telegram-канал «Лента дна».

На записи запечатлены пять активистов в зеленых костюмах, которые растянули между собой транспарант с названием флешмоба «Я за трезвость». В разгар их песнопения в кадре озникает мужчина средних лет, который явно не трезв. Стоит признать, что появился он эффектно со словами:

«Алкоголик из Ельца! Вот так вот».

Но судя по всему, его появление ничуть не смутило активистов. Они продолжили петь свою песню и даже предложили алкоголику присоединиться к их движению.