Рэпер вживил в голову десятки золотых цепей вместо волос

Мексиканский рэпер Дэн Сур (Dan Sur) вживил в кожу головы десятки золотых цепей вместо волос и поделился опытом. Соответствующий материал публикует New York Post.

Фото: @dansurig @dansurig

По информации издания, 23-летний исполнитель решил стать «первым рэпером в истории человечества, который будет обладателем прически, состоящей из золотых цепочек». Молодому человеку вставили в голову большое количество крючков, на которые крепятся ювелирные изделия.

На данный момент в голове Сура установлены десятки золотых цепей разной толщины, многие из которых инкрустированы бриллиантами. «Сейчас многие красят свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать нечто особенное. Надеюсь, что люди не начнут меня копировать», — прокомментировал он.