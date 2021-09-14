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Рэпер вживил в голову десятки золотых цепей вместо волос

Lenta.ru
1 час назад

Мексиканский рэпер Дэн Сур (Dan Sur) вживил в кожу головы десятки золотых цепей вместо волос и поделился опытом. Соответствующий материал публикует New York Post.

Рэпер вживил в голову десятки золотых цепей вместо волос
Фото: @dansurig@dansurig

По информации издания, 23-летний исполнитель решил стать «первым рэпером в истории человечества, который будет обладателем прически, состоящей из золотых цепочек». Молодому человеку вставили в голову большое количество крючков, на которые крепятся ювелирные изделия.

На данный момент в голове Сура установлены десятки золотых цепей разной толщины, многие из которых инкрустированы бриллиантами. «Сейчас многие красят свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать нечто особенное. Надеюсь, что люди не начнут меня копировать», — прокомментировал он.

В феврале другой рэпер имплантировал в лоб драгоценный камень. 26-летний американский исполнитель Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) установил розовый бриллиант весом десять карат стоимостью 24 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей). Вудс утверждал, что алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая недвижимость и автомобили.

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