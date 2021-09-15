В Нью-Йорке выставили на продажу «дом с привидениями»

В американском штате Нью-Йорк на продажу выставили дом, в котором, как утверждается, живут девять привидений. Об этом сообщает Times Union.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам владелицы дома Мишель Белл, в здании «много духов, оно наполнено призраками». Женщина добавила, что пять привидений — это члены ее семьи, в том числе погибший сын Ник. Также в доме обитают духи бывшей квартирантки, которую обнаружили мертвой в подвале, и трех неизвестных мужчин.

Особняк, построенный в 1890 году, был показан в передачах на телеканалах Discovery ID и TLC. В описании отмечается, что исследователи паранормальных явлений также зафиксировали в доме необычную активность. Местом обитания духов является подвал, который заперт на замок.