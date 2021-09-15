Британка заказала птицам одежды на 400 тыс. рублей

23-летняя владелица зоомагазина Мегги Джонсон из Линкольншира, Великобритания, обожает двух своих питомцев – голубей Мус и Ская. Она спасла их еще птенцами и теперь не просто окружает заботой и любовью, но и балует. За год девушка потратила 4 тыс. фунтов стерлингов (404 тыс. рублей) на наряды для птиц. Но это не все – Мус и Скай имеют то, чего нет, пожалуй, ни у одного голубя в мире.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Джонсон так далеко зашла в своей любви к питомцам, что тратит ежемесячно на разные предметы гардероба для пернатых 400–400 фунтов (30 40 тыс. рублей). В доме Мегги у Мус и Ская есть собственная комната, где установлены шкафы для одежды и прочие важные для птичьего быта вещи: жердочки, кормушки, поилки, зеркала и игрушки.

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Девушка утверждает, что голуби отлично разбираются в хорошей одежде и ведут себя как настоящие модницы, придирчиво рассматривая друг друга и крутясь часами у зеркала. Мегги каждый день выгуливает своих питомцев в специальной коляске, затянутой сеткой, чтобы птицы не улетели. По ее словам, больше всего ее голубям нравятся прогулки в парке, где много зелени и нет уличного шума.

Можно сказать, что жизнь этих птиц удалась, хотя кто его знает, как они на самом деле относятся к такой навязчивой заботе.

«Мы также празднуем их дни рождения и дни, когда они были спасены, и я балую их, как любого члена семьи, множеством подарков».

Кроме Мус и Ская у Мегги Джонсон живут еще два голубя, но уже не дома, а в ее зоомагазине – Кли и Сноуи. Это птицы-инвалиды, которые не выжили бы на свободе, потому что не могут летать. Они также окружены заботой, правда, не в таком объеме, как домашние любимчики.

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