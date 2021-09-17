История человека, который вмораживает себя в лед и прыгает с самолета

48-летний Олег Резанов из города Зеленоградска называет себя Повелителем холода. Он известен умением выдерживать крайне низкие температуры и склонностью к опасным экспериментам над собой, которые принесли ему несколько мировых рекордов. В рамках цикла материалов о необычных историях обычных людей «Лента.ру» публикует его рассказ о том, как ему удалось преодолеть страх смерти.

Дисклеймер «Ленты.ру»: все описанное ниже — личная история героя материала. Редакция «Ленты.ру» не разделяет методов его лечения и не рекомендует повторять описанное в тексте.

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Все началось с того, что меня парализовало. Мне было 22 года, я был кадровым военным. Однажды вернулся со службы, лег спать, а утром не смог встать из-за нереальной боли. Вызвали скорую, меня увезли, поставили диагноз: обострение остеохондроза. Один из позвонков в поясничном отделе разрушился и защемил нерв. Полгода различными способами лечили, но полностью восстановить не смогли.

Я выписался полулежачим больным. А дома — молодая супруга с маленьким ребенком и без работы. У нас никаких источников дохода, а я даже на военную пенсию не могу претендовать, потому что все произошло за пределами воинской части. Что делать — непонятно.

Я лежал перед окошком, смотрел на колодец во дворе и вспоминал песню: «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» В советское время ее почти каждый день крутили по радио. Я решил последовать совету и стал закаляться. С этого и начались мои отношения с холодом.

Сначала было очень больно. Каждое утро я полз к колодцу и плакал, но обливался ледяной водой. Выливал на себя два ведра и полз обратно

Через полтора месяца я понял, что уже не плачу и передвигаюсь гораздо спокойнее, боль ослабла. Это добавило мотивации, и я продолжил. Через полтора года никаких видимых последствий болезни не осталось. Не знаю, что произошло, но уже 27 лет я к врачам не обращаюсь.

Как только отпустило, я тут же забросил обливания, потому что обливаться ледяной водой — это тяжело. Через пару лет — снова насморк, в горле першит. А пока обливался, ничего подобного не было. Попробовал вернуться к обливаниям — помогло. Дальше так и жил: то пару лет обливаешься, то бросаешь на два года.

@olegrezanov

Мировые рекорды

В 2008 году, когда разразился финансовый кризис, и я, и супруга снова остались без работы. Перед этим я много лет занимался консалтингом и обучал предпринимателей, как вести бизнес. Какое-то время нас кормил контракт на проведение курсов по финансовой грамотности, а потом начались трудности с деньгами.

Тогда-то и возникла идея зарабатывать на мировых рекордах. К тому времени я переехал в Зеленоградск — город в Калининградской области, стоящий на балтийском побережье. Море там можно назвать теплым только два месяца в году, поэтому оно позволяет тренироваться при низких температурах.

Начиная с 2013 года я ставил один рекорд за другим. И каждый раз усложнял свою задачу — надеялся, что уж теперь-то получится сорвать куш. Последний мировой рекорд был установлен в 2019 году: я зимой прыгнул с самолета в Якутии с открытым телом.

В день открытия сочинской Олимпиады Олег за две минуты проплыл 125 метров в ледяной воде Черного моря. В следующий раз он вплавь преодолел расстояние в 10 раз больше. Еще был прыжок с парашютом в Якутии при минус 29 градусах, тогда он был в одних лишь шортах. В подобных же условиях сверхчеловек покорил Эльбрус, а еще провел ночь на улице

У меня простое правило — делай то, что страшно, тогда будешь двигаться дальше. Впервые я испытал страх, когда проныривал между двумя прорубями на Байкале. Толщина льда была 1,5 метра. Меня страховал дайвер, но если нырнешь вверх, ко льду, то никакой дайвер тебя не спасет.

@olegrezanov

Я очень боялся, что сейчас уйду в глубину и останусь там навсегда. Пугала даже не сама смерть, а то, как она произойдет. Не хотелось захлебнуться. В итоге я все же собрался с духом и нырнул. Погрузился метра на три и нормально проплыл. Все мои страхи оказались напрасными.

Я дважды ставил эксперименты с погружением под землю, где отключаются все внешние раздражители и не работают привычные органы чувств. Первый раз пробыл в гробу двое суток, второй — трое. Чтобы подготовиться к этому, я приучал себя подолгу обходиться без еды. На 28-й день голодания чуть не сорвался, но в итоге продержался 50 дней. К концу я похудел на 18 килограммов, но есть больше не хотелось, а вес перестал уменьшаться и даже немного вырос.

Ни один из моих рекордов так и не принес мне большие деньги. Но они создали мне бренд. Теперь люди меня знают, видят, что я кое-что могу, и обращаются ко мне за помощью.

Четыре испытания

После прыжка в Якутии я занялся демонстрацией человеческих возможностей. Прошлая зима была показательной: я прошел через четыре публичных испытания, которые кажутся несовместимыми с жизнью. Но я не боюсь умереть, поэтому могу продолжать даже в тех случаях, когда любой другой остановится.

@olegrezanov

Первым испытанием стало погружение в сугроб на 13 часов. Всю ночь я находился при температуре минус 22 градуса в узком саркофаге, к которому был подведен воздух. Обычно во время испытаний я ухожу в транс и ни о чем не думаю, но в тот раз не вышло. Я не мог даже шевельнуться, потому что стенки саркофага промерзли, и любое прикосновение к ним просто обжигало.

«Мне так и не удалось до конца настроиться и уйти в медитацию, как планировалось. Я периодически проваливался в странное состояние: это был не сон, поскольку все проходило без каких-то ощущений или образов. Мне оставалось согреваться дыханием и сокращением мышц — эту технику я долго отрабатывал. Как оказалось, не зря», — рассказывает Олег

Второе испытание было в Нефтеюганске. В сказке про Конька-Горбунка царь пытался помолодеть, искупавшись в трех котлах: один — с холодной водой, другой — с горячей, третий — с кипящим молоком. Мне было интересно это попробовать, но я совместил все три котла в один. Каким образом? Заменил воду концентрированным соляным раствором. При низкой температуре он реагирует на белковые тела как кипящая вода, в нем можно даже яйцо сварить.

Вот в такой котел я и погрузился. Семь минут сидел в соляном растворе, охлажденном до минус 10 градусов, и все это время играл на варгане.

Первые минуты кажется, что сидеть в ледяной воде даже приятно: Олег Резанов играет на варгане. Проходит еще две минуты. Однако после трех минут Повелителю холода требуется более серьезная поддержка дыханием — мы видим дыхательные упражнения, которые помогают справиться с холодом. Даже смотреть на такое — холодно. Но Олег Резанов выдерживает еще четыре долгих минуты

Без повреждений не обошлось. После соляного раствора казалось, что часть мяса на ногах просто исчезла. Впрочем, ноги быстро восстановились, да так, что бинты вросли в тело. Когда прибыл в Челябинск, пришлось их отрывать, но через два дня все снова зажило.

Следующее испытание было в Якутске. 14 февраля 2020 года меня с головой вморозили в «ледяное сердце». Я практически 13 минут находился без дыхания и таким образом поздравил супругу с Днем святого Валентина.

В День всех влюбленных на территории городского Ледового парка Резанов на глазах у собравшихся жителей Якутска пролежал под снегом в ледяной чаше в форме сердца 12 минут и 52 секунды. Событие произошло при температуре воздуха минус 35 градусов. За происходящим вместе с остальными следили сотрудники МЧС. «Это посвящается моей супруге Ирине. Она мужественная женщина, не каждая сможет это выдержать», — сказал он журналистам

Во время четвертого испытания мне вновь стало по-настоящему страшно. Я должен был погрузиться в пары жидкого азота с температурой минус 150 градусов. Первые 20 минут в криокамере я находился в состоянии транса, потом очнулся, потрогал тело и понял, что оно процентов на 30 превратилось в лед. Вся брюшная полость была проморожена насквозь.