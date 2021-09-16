Мужчину посадили за убийство миллионного карпа

Мужчина в валлийской деревне Понтимистер из мести убил дорогостоящего карпа бывшей жены и попал в тюрьму на 16 месяцев. Об этом сообщает издание The Sun.

51-летний миллионер, глава компании по переработке вторсырья Энтони Хейнс (Anthony Haines) 32 года состоял в браке с женщиной по имени Джейн, пока не поймал ее на измене. В 2019 году мужчина попал в тюрьму на 16 месяцев за то, что угрожал ножом жене и ее любовнику. Суд также запретил ему общаться с ней и ходить к ней домой.

В июне 2021 года валлиец вновь ворвался в дом бывшей жены и отключил электричество, чтобы обесточить камеру наблюдения. В результате погиб принадлежавший Джейн дорогой карп, который жил в садовом пруду. Рыба стоила около 10 тысяч фунтов (миллион рублей). Также Хейнс разорвал фотографию жены с новым возлюбленным и воткнул нож в шкаф.

Прокурор Лоренс Джонс заявил, что на записи с камеры наблюдения видно, как Хейнс входит в дом Джейн в ее отсутствие, нарушив судебный запрет. Вернувшись домой, Джейн сразу заподозрила в содеянном бывшего мужа. Она заявила, что Хейнс завидовал ее счастью. Женщина подчеркнула, что боится за свою жизнь.

Хейнс признал вину. Его адвокат Мэриан Льюис заявила, что он глубоко сожалеет о содеянном. «Инцидент был спровоцирован употреблением алкоголя», — подчеркнула она. Суд снова приговорил мужчину к 16 месяцам тюрьмы и запретил приближаться к бывшей жене в течение десяти лет.