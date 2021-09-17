В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию

В Бразилии суд признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного хозяином, пишет ТАСС со ссылкой на O Antagonista.

Суд прошел в штате Парана. В ходе разбирательства две собаки, шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо, совместно с их защитниками получили статус «заинтересованной стороны». Из-за этого животные претендуют на возмещение моральной компенсации в размере около двух тысяч реалов (более 27 тысяч рублей). По словам адвоката Эвелин Палуду, решение суда — постгуманистический взгляд на право.