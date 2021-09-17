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В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В Бразилии суд признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного хозяином, пишет ТАСС со ссылкой на O Antagonista.

В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Суд прошел в штате Парана. В ходе разбирательства две собаки, шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо, совместно с их защитниками получили статус «заинтересованной стороны». Из-за этого животные претендуют на возмещение моральной компенсации в размере около двух тысяч реалов (более 27 тысяч рублей). По словам адвоката Эвелин Палуду, решение суда — постгуманистический взгляд на право.

Рассматриваемое в суде дело связано с инцидентом, который произошел в августе 2020 года. В полицию поступило сообщение о собаках, которые оставались долгое время без присмотра. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли их голодными и измученными. Выяснилось, что в это время их хозяин был на отдыхе.

Безумный мир,МВД,ИТАР-ТАСС,
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