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Умершая почти на час бабушка воскресла перед рождением внучки

Lenta.ruиещё 3
5 часов назад

Ставшая бабушкой в восьмой раз жительница Мэриленда, США, Кэти Паттен умерла почти на час и воскресла перед тем, как дочь родила внучку. Об этом сообщает Daily Mirror.

Умершая почти на час бабушка воскресла перед рождением внучки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Паттен играла в гольф, когда ей позвонили из больницы и сообщили, что ее дочь Стейси Файфер рожает. Женщина сразу же поехала к Файфер, чтобы поддержать ее во время родов. Однако после приезда в больницу у американки неожиданно случился сердечный приступ.

Врачи доставили женщину в отделение неотложной помощи. Паттен сделали искусственное дыхание и надели на нее кислородную маску. Манипуляции медиков не дали нужного результата, и в течение 45 минут американка находилась в состоянии клинической смерти — у нее не было сердцебиения.

В это же время дочь Паттен готовилась к экстренному кесареву сечению. Перед операцией Файфер ее мать неожиданно пришла в себя. Воскресшая женщина поспешила в палату дочери и вскоре встретилась с новорожденной внучкой, которую назвали Алорой.

«Я благодарна Богу за то, что он дал мне еще один шанс. Теперь я просто обязана стать самой лучшей версией себя. Возвращение — это второй шанс на жизнь, и это очень большая ответственность», — сказала Паттен.

Ранее сообщалось, что пожелавшая остаться неизвестной женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти после автокатастрофы. Она заявила, что видела свое безжизненное тело и обломки автомобиля, после чего отправилась, как она считает, в рай.

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