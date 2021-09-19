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В квартире у россиянки из унитаза вылез котенок

Диана Товсепова
2 часа назад

В квартире у жительницы Ленинградской области из унитаза вылез котенок, после того как она нажала кнопку смыва. Случилось это в поселке Токсово в шестиэтажном доме. Об этом сообщает издание «Подъем».

В квартире у россиянки из унитаза вылез котенок
Фото:  Telegram-канал «Подъем» Telegram-канал «Подъем»

Котенок, по словам женщины, выплыл из канализации. Россиянка предположила, что котенка смыли в унитаз или он попал в канализационные трубы через чердачное помещение в доме. Женщина рассказала об этом в домовых чатах, чтобы найти возможных хозяев котенка, но никто не отреагировал.

«У него много блох, он дикий, скорее всего, он не домашний», — рассказала она.

Сейчас котенка откармливают на даче, лечат от блох и ищут новых хозяев.

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