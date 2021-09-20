Смелый кот дал отпор койоту и попал на видео

На кадрах видно, как кот и койот встречаются у забора. Несмотря на то, что противник в несколько раз превышал размеры кота, питомец не отступал — он уверенно и смело смотрел на хищника, выгнув спину. Дикий зверь с опаской подбирался к питомцу, но тот резко двинулся в сторону хищника, и тому пришлось спасаться бегством.