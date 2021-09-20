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Смелый кот дал отпор койоту и попал на видео

Lenta.ru
2 часа назад

В американском городе Ванкувер, штат Вашингтон, черно-белый кот дал отпор дикому койоту, прогнал его и попал на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как кот и койот встречаются у забора. Несмотря на то, что противник в несколько раз превышал размеры кота, питомец не отступал — он уверенно и смело смотрел на хищника, выгнув спину. Дикий зверь с опаской подбирался к питомцу, но тот резко двинулся в сторону хищника, и тому пришлось спасаться бегством.

Вскоре кот прекратил погоню, но на всякий случай остался в боевой стойке.

Безумный мир,Видео,
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