Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

В Калининградской области открылся Музей мусора

Lenta.ru
51 минуту назад

В рамках экоплощадки «Зеленый кот» в поселке Сосновка Калининградской области открылся Музей мусора «Му-Му-Ка». Об этом сообщает портал «Новый Калининград».

В Калининградской области открылся Музей мусора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, музей разделен на две части: некоторые экспонаты находятся под открытым небом, другие — представлены на витринах в выставочном зале.

В отличие от традиционных учреждений культуры, с экспонатами в Музее мусора можно активно взаимодействовать — их разрешается трогать и переставлять с места на место. Например, посетители могут забраться на гигантского динозавра, сделанного из старого фургона, или посидеть в кресле из старых теннисных мячей и оторванных кукольных голов.

Среди других экспонатов — плетеный самовар из пластиковых трубочек, светильник из перегоревших ламп и крафтовые книги из слоновьего навоза.

По словам директора «Му-Му-Ки» Дениса Калиновского, в следующем году на территории музея планируется открыть экоглэмпинг, концертную площадку и зал для лекций.

Безумный мир,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители