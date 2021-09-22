Стеснительный щенок стал мемом

Хозяйка сняла щенка бульдога на видео в первый день в собачьем клубе и он стал мемом. Ролик она выложила в свой аккаунт в TikTok. Он набрал два миллиона просмотров.

На кадрах видно, как в помещении другие собаки играют друг с другом, а потом камера переводится на щенка бульдога, который прижался к стене и грустно смотрит на остальных.

Хозяйка пояснила, что привела пса в специальный клуб для собак, где они социализируются. Однако ее питомцу сначала было некомфортно в новой компании.

"Помогите", — подписала реакцию щенка его хозяйка.