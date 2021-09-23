Из-за роста тарифов в Новгородской области появился Сталин

В новгородском городе Боровичи появился баннер с Иосифом Сталиным, который смотрит на местного министра ЖКХ. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Фото: Кадр из видео Youtube-канала "Россия 24" Кадр из видео Youtube-канала "Россия 24"

Фотографию баннера выложили в городском сообществе во «ВКонтакте». На плакате изображен советский лидер рядом с местным министром ЖКХ и ТЭК Ириной Николаевой. Администратор сообщества Сергей Комаров рассказывает, что лично выехал на место убедился, что картинка не фейк.

Депутат муниципального района Роман Ставицкий считает, что баннер разместила местная строительная компания. Застройщики недовольны постоянными повышениями тарифов.

«У людей конкретно пригорело... Люди не понимают, почему они каждый раз каждый год платят больше. Картинка взывает к тому, что, министр ЖКХ, может все-таки что-то не так?», — комментирует для «России 24» Ставицкий.

Бизнесмен Иван Кулаков рассказывает, что за последний год платежи за отопление подняли на 11 процентов. Предприниматель отметил, что он с коллегами собирал подписи и отправлял жалобы в Генпрокуратуру России, однако действия коммунальщиков признали законными.

Заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Николай Шестаков считает, что в Боровичах тарифы ниже, чем в других районах, не говоря о платежах на уровне области.

Баннером также интересовалась полиция, но сотрудники правоохранительных органов не нашли в плакате ничего противозаконного. Согласно закону о рекламе, на баннерах запрещено размещать лозунги и призывы, противоречащие Конституции. На баннере со Сталиным ничего противозаконного не нашли, а потому фотографию не убрали.

Ранее на месте Сталина висел плакат с Владимиром Лениным. Фото вождя на красном фоне сопровождалось надписью «Ну, как вам живется при капитализме?».