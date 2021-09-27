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Пенсионерка пришла в церковь в свитере с непристойным рисунком

Lenta.ru
1 час назад

Пенсионерка пришла на церковную службу в одежде с неприличным дизайном и стала объектом насмешек в сети. Соответствующий пост опубликован на портале Reddit.

Пенсионерка пришла в церковь в свитере с непристойным рисунком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Анонимный автор опубликовал снимок, на котором запечатлена неизвестная женщина, сидящая в храме. На размещенном кадре видно, что пенсионерка одета в ярко-красный свитер с непристойным рисунком в виде мужского полового органа зеленого цвета.

«Бедная бабушка», — гласит описание к публикации, которая набрала тысячи просмотров на сайте.

Юзеров рассмешило изображение, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях:

«Наверное, она подумала, что это грибы», «Лучшая — пришла в церковь в кофте с пенисами», «Это случайность или она все спланировала?», «Издалека принт похож на огурцы или деревья».

В октябре 2020 года другая пенсионерка нашла принт со спаривающимися животными на новой сумке и удивилась. Австралийка рассказала, что на сайте универмага Myer ее заинтересовала вещь бренда La La Land с анималистичным принтом. Она решила приобрести ее, однако во время оформления заказа увидела, что на сумке изображены животные в интимных позах.

Безумный мир,
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