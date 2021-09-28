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Женщина попыталась вскипятить медвежью мочу и устроила лесной пожар

Мира Маркина
1 час назад

Жительница Калифорнии Александра Сувернева попыталась сварить медвежью мочу для питья и устроила лесной пожар. Об этом сообщает New York Post.

Женщина вскипятила медвежью мочу и устроила лесной пожар
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Женщина была в походе, и ей очень хотелось пить. Как ей показалось, она наткнулась на лужу медвежьей мочи и решила утолить жажду. Сувернева попыталась развести костер, чтобы вскипятить жидкость, но ничего не получилось из-за сырости вокруг. Она выпила мочу и пошла дальше. Однако в итоге женщина оказалась окружена огнем, и вызвала пожарных. В карманах и сумке жительницы Калифорнии обнаружили баллончики со сжатым углекислым газом, зажигалку и «пакет с зеленым травянистым содержимым». Как рассказал офицер пожарной службы Калифорнии Мэтт Александер, женщина призналась, что курила в тот день. При этом рабочие, находящиеся неподалеку видели, как она бросает баллончики с CO2.

Сейчас 30-летнюю Суверневу задержала полиция. Ей предъявили обвинения, однако свою вину она не признает. Теперь женщине грозит до девяти лет лишения свободы. Известно, что ранее у нее уже были проблемы с законом, связанные с поджогами в США и других странах. Адвокат Суверневой заявил о "возможном расстройстве психики" и "злоупотреблении наркотиками". В своем LinkedIn женщина называет себя "шаманом".

Случившийся пожар — один из одиннадцати, которые на данный момент зафиксированы в Калифорнии. По словам официальных лиц, устроенный пожар разрушил 41 дом и 90 небольших построек. Еще 2340 находятся под угрозой.

Шериф округа Шаста Майкл Л. Джонсон сообщил об аресте разгневанным жителям, чьи дома пострадали и которые были эвакуированы.

Ранее, в августе, из-за туристов вспыхнули пожары на Камчатке.

Безумный мир,Лия Джонсон,
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