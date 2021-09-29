Видео: мужчина завел себе крокодила вместо кота

Мужчина из Мексики держит дома опасное животное, но на видео оно ведет себя, как кот. Ролики с крокодилом он выкладывает в TikTok.

Домашний крокодил вызвал неоднозначную реакцию у пользователей социальной сети. Пока пользователь под ником turtulesandcrocs выкладывает милые видео с крокодилом по кличке Гамора, другие опасаются за его безопасность.

Один из роликов набрал 6,2 миллиона просмотров в TikTok. На нем видно, как мужчина лежит на диване, а крокодил ласково ползет к нему так, как это бы сделал обычный кот. На многих видео мужчина гладит, обнимает и чешет Гамору. Пользователи по-разному восприняли видео. Одни увидели сходства крокодила с собаками и кошками, другие вспомнили старый мультик, а третьи удивились, как так мужчина соседствует с хищником.

"Что за порода собаки? Кто знает?", "Вы для него еда", "Руку он тебе все равно откусит", "Это же Гена, который ищет своего Чебурашку", "Надо кормить от пуза, тогда и гладить можно"

Гамора относится к виду центрально-американского крокодила, которых также называют Мореле в честь фамилии французского натуралиста, который открыл этот вид в 1850 году. Этот вид считается не особо крупным, но некоторые особи могут достигать 4,5 метра в длину при весе приблизительно 400—450 килограмм. Самки, как правило, меньше и достигают 1,5-2 метра в длину.