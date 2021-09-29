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Располневшего вомбата заставили сбросить вес под надзором человека

Lenta.ru
39 минут назад

Самке вомбата по кличке Мисс Руби, живущей в заказнике Safe Haven в австралийском штате Квинсленд, назначили программу похудения. Об этом пишет издание Daily Mail.

Располневшего вомбата заставили сбросить вес под надзором человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мисс Руби располнела до 35 килограммов, хотя обычно вомбаты весят от 20 до 32 килограммов. Чтобы она сбросила вес, животное заставили делать физические упражнения под надзором человека — сотрудника природоохранной организации AACE, которая заведует Safe Haven.

Помимо Мисс Руби, в заказнике живут более 20 южных шерстоносых вомбатов. Этот вид оказался на грани исчезновения из-за людей и чесоточных зудней. Первые уничтожают его среду обитания, вторые — вызывают болезнь, убивающую до 90 процентов пораженных животных. Теперь AACE пытается наладить размножение шерстоносых вомбатов в неволе и за счет этого восстановить их популяцию.

Вомбаты — травоядные сумчатые, напоминающие огромных хомяков. Они обитают в подземных пещерах, которые роют сами. В случае опасности вомбат может болезненно боднуть, а чтобы хищники не проникли в тоннель, блокирует вход своим бронированным задом.

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