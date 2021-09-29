Женщина засудила врача, тайно оплодотворявшего пациенток

Должностные злоупотребления могут быть очень разными и хуже всего, когда их совершают люди благородных профессий. В США вспыхнул скандал, после того как выяснилось, что известный специалист в области бесплодия доктор Моррис Вортман (Mor­ris Wort­man) оплодотворял пациенток своей спермой. Одна из биологических дочерей подала на гинеколога в суд и у нее к врачу далеко не одна претензия.

Морган Хеллквист (Mor­gan Hel­lquist), которой сейчас 35 лет, родилась в результате искусственного оплодотворения, так как ее формальный отец был парализован после автомобильной аварии. В течение двух лет, с 1983 по 1985 год ее мать посещала клинику доктора Вортмана, который 2–3 раза в месяц вводил ей донорскую сперму.

Видео дня

По словам врача, сперма принадлежала некоему студенту-медику из Университета Рочестера, абсолютно здоровому физически и психически. В результате процедур в 1985 году родилась Морган, которой раскрыли тайну ее зачатия только в возрасте 8 лет. Но Хеллквист даже не подозревала, что она знает не все секреты своего рождения и в этом году ей предстояло пережить шок.

В 2012 году Морган Хеллквист начала подозревать, что беременна и обратились к Моррису Вортману. Опытный женский врач всю беременность наблюдал за здоровьем женщины, регулярно ее осматривая. Все могло на этом и закончиться, но в 2016 году женщина решила сдать генетический анализ, и он показал, что она наполовину еврейка-ашкенази.

Адвокат истицы так сформулировал претензии своей клиентки к Моррису Вортману:

«Ответчик умышленно совершил грубое и бессмысленное мошенничество в отношении истца. Оно настолько вопиющее по своему характеру, что нарушает все рамки приличия и налагает на него высокую степень вины».