Житель штата Флорида остановил мусорным ведром двухметрового аллигатора, который заполз к нему на участок. «Рамблер» делится съемкой необычной охоты.

Видео, где мужчина ловит аллигатора с помощью ведра, появилось на Youtube, в англоязычных СМИ и на форуме Reddit. Судя по комментариям, инцидент произошел в штате Флорида. В жилой двор из близлежащего водоема заполз аллигатор и не желал уходить.

Мужчина в белой футболке взял в руки большой контейнер для мусора и с помощью него загнал рептилию в угол. Затем герой видео опустил крышку, чтобы аллигатор заполз внутрь ведра, и поднял контейнер на колесики. В конце мужчина прокатил ведро вниз по холму, оставил его рядом с водоемом — вероятно, чтобы аллигатор оправился от стресса и отдохнул — и убежал.

В комментариях сделали вывод, что во двор заполз миссисипский аллигатор, также известный как щучий аллигатор. Это животное является официальной государственной рептилией Флориды. Размер взрослой особи — от 2, 6 до 4, 6 метров в длину; вес достигает 230 кг. Миссисипский аллигатор может нападать на людей, но не видит в человеке источник пищи. Чаще всего рептилия ошибочно принимает человека за крупное опасное животное.

В комментариях молодого человека похвалили за смелость.

@MiaaaPazzz: «Скромно спас район».

@MisterMafiaMan: «Я правда думал, что у него не получится, пока не увидел результат. Действительно великолепно».

Другие пользователи отметили, что ситуация была страшнее для рептилии, нежели для людей.

@ACNHMoonie: «Я даже не подумал об этом, но его рот все время открыт. Он, должно быть, думает, что мусорное ведро — это другое животное».