Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Мужчина поймал аллигатора мусорным ведром: видео

Дарья Амосова
2 часа назад

Житель штата Флорида остановил мусорным ведром двухметрового аллигатора, который заполз к нему на участок. «Рамблер» делится съемкой необычной охоты.

Видео, где мужчина ловит аллигатора с помощью ведра, появилось на Youtube, в англоязычных СМИ и на форуме Reddit. Судя по комментариям, инцидент произошел в штате Флорида. В жилой двор из близлежащего водоема заполз аллигатор и не желал уходить.

Мужчина в белой футболке взял в руки большой контейнер для мусора и с помощью него загнал рептилию в угол. Затем герой видео опустил крышку, чтобы аллигатор заполз внутрь ведра, и поднял контейнер на колесики. В конце мужчина прокатил ведро вниз по холму, оставил его рядом с водоемом — вероятно, чтобы аллигатор оправился от стресса и отдохнул — и убежал.

В комментариях сделали вывод, что во двор заполз миссисипский аллигатор, также известный как щучий аллигатор. Это животное является официальной государственной рептилией Флориды. Размер взрослой особи — от 2, 6 до 4, 6 метров в длину; вес достигает 230 кг. Миссисипский аллигатор может нападать на людей, но не видит в человеке источник пищи. Чаще всего рептилия ошибочно принимает человека за крупное опасное животное.

В комментариях молодого человека похвалили за смелость.

@MiaaaPazzz: «Скромно спас район».

@MisterMafiaMan: «Я правда думал, что у него не получится, пока не увидел результат. Действительно великолепно».

Другие пользователи отметили, что ситуация была страшнее для рептилии, нежели для людей.

@ACNHMoonie: «Я даже не подумал об этом, но его рот все время открыт. Он, должно быть, думает, что мусорное ведро — это другое животное».

@Nixter295: «Аллигатор, вероятно, очень нервничает, особенно когда он попал в мусорную корзину. Я просто надеюсь, что он попадет в безопасную и гостеприимную среду, где он сможет процветать вдали от людей. Бедняжка, вероятно, была просто любопытной и голодной».

Безумный мир,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители