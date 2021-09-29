Шишка или опухоль: женщина не заметила беременность

Молодая американка не заметила собственную беременность и приняла родовые схватки за спазмы при менструации. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Фото: TLC (кадр) TLC (кадр)

22-летняя Вики рассказала, что недавно сильно похудела и никогда не выглядела такой стройной, поэтому у нее не было причин думать, что она могла быть беременной. При этом у нее продолжалась менструация все девять месяцев беременности.

Она объяснила, что раньше часто страдала из-за проблем с весом и от этого не была уверенна в себе.

«У меня был очень большой вес, и я чувствовала себя ужасно. Я просто не хотела выходить на улицу с моими друзьями - это была просто работа и возвращение домой», — рассказала она местным СМИ.

Затем, в 22 года, Вики диагностировали гипергликемию, что означало, что у нее был очень высокий уровень сахара в крови. По словам девушки, ее состояние можно было контролировать только регулярным пятиразовым питанием.

Следуя своему новому плану питания, Вики потеряла 22,6 кг за одно лето, что, по ее словам, было «сумасшедшим», потому что она ела больше, чем когда-либо прежде.

Работая в свою смену на заправочной станции, Вики согнулась пополам от боли после «ужасных» спазмов в животе. Ей удалось справиться с болью, чтобы закончить смену в 3 часа дня и пойти домой, но мать девушки все же отвезла ее в больницу, когда симптомы обострились.

Вики вспоминает:

«Врач осмотрел верхнюю часть живота и бедра и сказал: "Вот и все, вот и проблема"».

Медик сказал, что нащупал шишку, и это либо опухоль, либо ребенок.

«Это меня напугало. Я заплакала, доктор провел несколько анализов, но мне было так больно, что я даже не помню», — рассказывает девушка.