Жительница Москвы Лика Иванова разводит змей, варанов и других рептилий. Девушка выкладывает видео и фото с питомцами в тематический Instagram и TikTok. Ролик, где Лика поит черную кобру, привлек внимание пользователей англоязычного форума Reddit.
Лика Иванова живет в Москве и, судя по соцсетям, очень любит рептилий. Instagram и TikTok девушки (оба — @lika_pxl) посвящены змеям и чуть-чуть одному варану. В блоге девушки множество фотографий и видео с рептилиями разных цветов: синих, желтых, бирюзовых и золотых. Девушка также выкладывает ролики, где ухаживает за питомцами, кормит и поит их.
Одно из таких видео завирусилось на главной странице форума Reddit. Ролик собрал 23 тысячи лайков и 630 комментариев.
На видео одна из змей Лики спокойно пьет водичку из пластикового стакана. Пользователи отметили красоту рептилии и смелость хозяйки. Ведь девушка работает без перчаток!
"А где перчатка?", "Смело, конечно", "Вы самый смелый человек, которого я встречал", "Сразу мысль!,если мы видим эту красоту -значит с Ликой все хорошо!!!", "Вы настолько доверяете своей кобре, что можете легко с ней справиться? Она кажется милой, но...", "А где ви работаете? Ви так спокойно с змеями общаетесь что Гарри Поттер отдихает", — отметили пользователи под оригинальным видео.
Лика не написала, какого именно вида змея на видео. Комментаторы предположили, что это черношеяя кобра. Размер такой змеи достигает 2,7 м в длину, вес — от 6 до 12 кг.
Помимо змей, на фото Лики появлялись пауки, гекконы, доберман Гелик, немецкий дог Брайн и варан Варя.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.