"А где перчатка?", "Смело, конечно", "Вы самый смелый человек, которого я встречал", "Сразу мысль!,если мы видим эту красоту -значит с Ликой все хорошо!!!", "Вы настолько доверяете своей кобре, что можете легко с ней справиться? Она кажется милой, но...", "А где ви работаете? Ви так спокойно с змеями общаетесь что Гарри Поттер отдихает", — отметили пользователи под оригинальным видео.