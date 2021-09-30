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Москвичка напоила огромную кобру из своего стакана: видео

Дарья Амосова
3 часа назад

Жительница Москвы Лика Иванова разводит змей, варанов и других рептилий. Девушка выкладывает видео и фото с питомцами в тематический Instagram и TikTok. Ролик, где Лика поит черную кобру, привлек внимание пользователей англоязычного форума Reddit.

Лика Иванова живет в Москве и, судя по соцсетям, очень любит рептилий. Instagram и TikTok девушки (оба — @lika_pxl) посвящены змеям и чуть-чуть одному варану. В блоге девушки множество фотографий и видео с рептилиями разных цветов: синих, желтых, бирюзовых и золотых. Девушка также выкладывает ролики, где ухаживает за питомцами, кормит и поит их.

Группа "Вконтакте" Lika.pxl, vk.com/lika_pxl

Одно из таких видео завирусилось на главной странице форума Reddit. Ролик собрал 23 тысячи лайков и 630 комментариев.

На видео одна из змей Лики спокойно пьет водичку из пластикового стакана. Пользователи отметили красоту рептилии и смелость хозяйки. Ведь девушка работает без перчаток!

"А где перчатка?", "Смело, конечно", "Вы самый смелый человек, которого я встречал", "Сразу мысль!,если мы видим эту красоту -значит с Ликой все хорошо!!!", "Вы настолько доверяете своей кобре, что можете легко с ней справиться? Она кажется милой, но...", "А где ви работаете? Ви так спокойно с змеями общаетесь что Гарри Поттер отдихает", — отметили пользователи под оригинальным видео.

Лика не написала, какого именно вида змея на видео. Комментаторы предположили, что это черношеяя кобра. Размер такой змеи достигает 2,7 м в длину, вес — от 6 до 12 кг.

Помимо змей, на фото Лики появлялись пауки, гекконы, доберман Гелик, немецкий дог Брайн и варан Варя.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Безумный мир,Видео,Гарри Поттер,
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