Пользовательница TikTok предложила друзьям за три минуты разгадать детскую головоломку. Видео с разгадкой набрало на платформе 40 млн просмотров.

В TikTok завирусился ролик, где трое друзей-инженеров не могут решить простую задачку. Видео опубликовано на аккаунте пользовательницы по имени Карин @karingendi. Девушка иронично подписала ролик: "Понадобилось три инженера, чтобы это решить".

Суть головоломки: на листке бумаге дважды написано число 100, друг под другом, под ними — длинная линия. Девушка предложила друзьям превратить 100 и 100 в 200. При этом разрешалось нарисовать только одну прямую.

Сначала инженеры предположили, что Карин просто неправильно поставила условия задачи. Затем один из друзей сказал, что между двумя сотнями надо поставить "плюс" — однако по условиям задачи это было невыполнимо. Приятели отказались от подсказок, когда до конца записи было 20 секунд.

Решение нашлось, когда до конца записи оставалось пять секунд. Один из друзей сообразил, что нужно провести линию поперек первой единицы: так число 100 становилось словом too. Фраза "too hundred" созвучна с "two hundred" ("две сотни").

Комментаторы в основном соглашались с выбранным решением, кто-то предлагал свое. Например, пользователь @ericzhou395 предложил написать "200" курсивом, не отрывая ручки от бумаги.