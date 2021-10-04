Как вкрутить лампочку и нарушить закон

За замену лампочки легко можно получить штраф, а синие джинсы — табу: запреты разных стран, в некоторые из которых сложно поверить, в материале “Рамблера”.

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Замена лампочки в Австралии

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Самому поменять перегоревшую лампочку в квартире в австралийском штате Виктория не так просто, как может показаться на первый взгляд. За такое, казалось бы, нехитрое действие могут выписать штраф в 10 долларов. Дело в том, что в штате действует закон, согласно которому заменять перегоревшие лампочки могут только люди, имеющие лицензию электрика.

Синие джинсы в Северной Корее

Классический оттенок брюк из джинсовой ткани находится в Северной Корее под строжайшим запретом, поскольку правительство страны считает их символом негативное западное веяние. За нарушение правила можно не только получить штраф, но и отправиться отрабатывать проступок в трудовом лагере или даже сесть в тюрьму.

Водяные пистолеты

С 2002 года в Камбодже действует официальный запрет на водяные пистолеты. При этом запрещены не только использование, казалось бы, безобидной игрушки, но и ее продажа и ввоз на территорию страны. Табу на игры с водяными пистолетами ввели накануне кхмерского Нового года, поскольку именно накануне празднования в другие годы было зафиксировано множество несчастных случаев из-за этой игрушки. Так, например, были отмечены случаи, когда в пистолет вместо воды заливали опасные жидкости, а также люди брызгали в лица мотоциклистам, мешая управлять транспортным средством.

Реинкарнация в Тибете

Когда в начале 1950-х годов Тибет перешел под управление Китая, власти страны ввели ряд новых законов, чтобы над новой территорией был абсолютный контроль. Не обошли новшества стороной и религиозную жизнь. Многие законы принимались и гораздо позднее. Например, в 2007 году власти Китая на полном серьезе издали официальный запрет тибетским монахам на реинкарнацию.

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