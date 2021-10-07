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В Японии разыскивают полсотни сбежавших с фермы эму

Lenta.ru
2 часа назад

Пожарные и сотрудники муниципальных служб в японском городе Кикути на острове Кюсю разыскивают 54 гигантских птиц эму, вырвавшихся за пределы фермы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В Японии разыскивают полсотни сбежавших с фермы эму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По предварительным данным, страусы каким-то образом сумели разрушить ограду, окружавшую пастбище. По информации телеканала, к этому времени удалось поймать чуть больше 30 особей. Поиски остальных птиц продолжаются, к операции подключились полицейские.

Страусы эму представляют особую опасность для людей, поскольку способны развивать скорость до 50 километров в час и быстро преодолевать большие расстояния, а также могут наносить сильные удары когтистыми лапами.

В мае в британском городе Флашинг, графство Корнуолл, ворон ограбил известного писателя Вайла Менмуира (Wyl Menmuir) и оставил его кошелек на дереве в частном владении. Менмуиру пришлось объяснять хозяевам, в какую дурацкую ситуацию он попал, прежде чем они пустили его в сад. В итоге писателю пришлось залезть на дерево и собрать разбросанные вещи.

Безумный мир,ИТАР-ТАСС,
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