Американец подал в суд на не сумевшую снять порчу гадалку

Американец Мауро Рестрепо обратился в суд с иском против гадалки, у которой потребовал 25 тысяч долларов компенсации за моральный ущерб. Женщина не сняла с него порчу, которую якобы наложила на него бывшая пассия. Об этом пишет BBC.

Со слов мужчины, у него начались проблемы в браке, поэтому он решил обратиться за помощью к ясновидящей. Софию Адамс он нашел в интернете, женщина называла себя "доктором наук по правильной жизни" и "экспертом в любовных делах". Американец доверился таким громким званиям и позвонил гадалке.

Адамс сделала расклад на картах таро. Как сообщила женщина, причиной разладов в семье стало наложенное на мужчину проклятье, София пообещала его снять за пять тысяч долларов. По словам гадалки, бывшая пассия Рестрепо наложила на него порчу, поэтому его близкие обречены на несчастье.

Впечатленный таким поворотом дел американец внес депозит в размере одной тысячи долларов и стал ждать эффекта от сеансов у ясновидящей. Тем не менее, брак мужчины продолжал трещать по швам, а у Мауро развилась тревожность и бессонница.