Женщина попала в тюрьму за фотографию медведя

10 мая 2021 года Саманта Деринг на экскурсии в Йеллоустонском национальном парке нарушила правила общения с дикими животными. Во время встречи самки гризли с двумя детенышами девушка начала фотографировать животных и всячески привлекать их внимание. Надо отметить, что, согласно правилам парка, его посетителям строжайше запрещено приближаться к медведям более, чем на 91,5 метр (это расстояние считается безопасным). Девушка же решила пренебречь правилами и познакомиться с гризли поближе. Саманта оказалась от медведей всего в 4,5 метрах и продолжала фотографировать животных и дразнить их, пока медведица не направилась в ее сторону. Лишь тогда Деринг вернулась к машине.