Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Женщина попала в тюрьму за фотографию медведя

Мария Кимакович
2 часа назад

Американке выписали штраф в размере 2000 долларов и приговорили к четырем дням тюрьмы за то, что она побеспокоила семейство медведей гризли, сообщает ABC News.

10 мая 2021 года Саманта Деринг на экскурсии в Йеллоустонском национальном парке нарушила правила общения с дикими животными. Во время встречи самки гризли с двумя детенышами девушка начала фотографировать животных и всячески привлекать их внимание. Надо отметить, что, согласно правилам парка, его посетителям строжайше запрещено приближаться к медведям более, чем на 91,5 метр (это расстояние считается безопасным). Девушка же решила пренебречь правилами и познакомиться с гризли поближе. Саманта оказалась от медведей всего в 4,5 метрах и продолжала фотографировать животных и дразнить их, пока медведица не направилась в ее сторону. Лишь тогда Деринг вернулась к машине.

Кто-то из присутствовавших во время инцидента посетителей парка снял инцидент на видео а через некоторое время ролик оказался в Сети. Поступок девушки начали активно обсуждать, что привлекло внимание правоохранительных органов. В результате 6 октября Саманте Деринг было предъявлено обвинение в нарушении покоя представителей дикой природы.

Девушке выписали штраф размером в 2000 долларов, приговорили к четырем дням тюрьмы и запретили в течение года посещать Йеллоустонский национальный парк.

Безумный мир,Видео,МВД,телеканал АВС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители