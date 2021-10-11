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Редчайший черепашонок появился на свет с двумя головами и шестью конечностями

Lenta.ru
3 часа назад

Сотрудники Центра защиты дикой природы Birdsey Cape в американском штате Массачусетс выходили редчайшего черепашонка с двумя головами и шестью конечностями. Об этом сообщает издание Daily Star.

Родился черепашонок с двумя головами и шестью конечностями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Двухголовый детеныш вылупился из яйца редкой бугорчатой черепахи, которое специалисты забрали из опасного места. В центре его поместили в инкубатор и обеспечили ему необходимые условия.

Хотя большинство животных с таким отклонением чаще всего рано умирают, сотрудники центра защиты дикой природы сохраняют оптимизм. Черепашонок ведет себя активно, плавает, питается и с каждым днем набирает вес. Обе головы рептилии работают скоординировано, чтобы ориентироваться в окружающей среде. Спустя две недели после того как черепашонок появился на свет, он чувствует себя хорошо.

Через четыре недели рептилии проведут компьютерную томограмму, чтобы узнать, как функционирует мозг в обеих ее головах.

Эксперт из Центра дикой природы Новой Англии пояснил, что черепашонок — почти сиамские близнецы. «Некоторые части тела у них общие, другие функционируют по отдельности», — сказал он.

Сотрудники Центра будут продолжать наблюдение за черепашонком, чтобы убедиться, что он нормально контролирует собственные лапы и может правильно плавать и дышать.

Ранее сообщалось, что биологи во время ревизии черепашьих гнезд в американском национальном парке Мыс Хаттерас, штат Северная Каролина, нашли живого двухголового черепашонка. Специалисты оценили состояние здоровья найденного ими животного и отпустили его в океан вместе с собратьями.

Безумный мир,
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