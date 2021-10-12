Женщина влюбилась в призрака и рассказала о встречах с ним

Жительница английского графства Оксфордшир влюбилась в призрака солдата викторианских времен и поделилась опасениями, что он ее убьет. Об отношениях с привидением и о незабываемом сексе с ним она рассказала LADbible.

Фото: @brocarde @brocarde

38-летняя исполнительница песен Брокерд заявила, что скептически относилась к паранормальным явлениям до встречи c возлюбленным — духом солдата по имени Эдуардо, который погиб в 35 лет, упав в колодец. Призрак явился англичанке однажды вечером во время грозы, когда она лежала в кровати и не могла заснуть после ссоры с другом.

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«Я вертелась с одного бока на другой, пытаясь не думать о грозе и ссоре. Внезапно я почувствовала тепло в сердце. Я дотронулась до груди, ее пекло, было липко, и тепло разлилось всему по моему телу. Затем во всей комнате стало холодно. Я села, и по моему лицу потекли слезы. Меня трясло. Было ощущение, что в комнате есть кто-то еще. Я ничего не видела, и решила включить лампу около кровати. Кто-то схватил мою руку, чтобы остановить меня. Я услышала чье-то дыхание, и кто-то прошептал мне на ухо: "Я люблю тебя". По спине у меня побежали мурашки», — рассказала женщина о первой встрече с Эдуардо.

С тех пор Эдуардо регулярно навещает Брокерд — он появляется в те моменты, когда она нуждается в нем.

«В его присутствии я чувствую комфорт и безопасность, я могу по-настоящему быть собой», — отметила женщина.

Она добавила, что скрывает отношения с призраком от семьи и друзей из-за его опасений, что те вызовут экзорциста.

Брокерд отметила, что ее темпераментный любовник иногда общается с ней посредством мерцания огня, когда они вместе ужинают при свечах. Если она просит его доказать свое существование, он начинает злиться и даже задувает свечу. «Когда я пытаюсь вновь зажечь ее, она не загорается, и он просто исчезает. Через несколько дней я замечаю сердечки в воде во время мытья в душе», — пояснила она.

Музыка Брокерд вдохновлена ее необычными отношениями, но она не любит распространяться о сексуальной жизни с призраком в своих песнях. «Наши интимные моменты очень мощны — он дарит мне незабываемые оргазмы», — подчеркнула певица.

Несмотря на то что ей нравится столь необычное положение вещей, она признает, что иногда боится за свою жизнь.

«Мой самый большой страх — что он будет ждать слишком многого от меня и убьет меня, чтобы я тоже стала призраком. Мне нравится жить, поэтому глубоко внутри я знаю, что наши отношения мимолетны. Я просто жду того дня, когда он задует свечу и оставит меня навсегда», — сказала Брокерд.

Тем не менее, англичанка надеется, что другие люди смогут тоже найти любовь в мире духов, как и она.