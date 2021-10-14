В Южной Корее проведут мероприятие по мотивам "Игры в кальмара"

Соревнования из популярного корейского сериала "Игра в кальмара" перенесут в реальную жизнь. Никаких убийств, останется лишь суть игры.

Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Кадр из сериала "Игра в кальмара"

В СМИ появилась информация, что 24 октября на территории одного из отелей в городе Канныне, находящемся в Южной Корее, пройдет так называемая "Игра в кальмара". Участники могут быть любого пола и возраста. Всех желающих ждет серия детских игр, а победитель получит приз в размере более четырех тысяч долларов. Конечно, призовой фонд не сопоставим с тем, что был представлен в сериале (в шоу главный приз составлял 38,5 миллионов долларов.

Всем зарегистрированным участникам пришлют стилизованные визитки с телефоном, как это было в сериале. Лицо ведущего так же будет скрыто под стилизованной маской. Игрокам предстоит сыграть в "Красный свет, зеленый свет", перетягивание каната, сотки и повторить испытание сахарными леденцами.

Ожидается, что поклонники сериала захотят принять участие в мероприятии и, вероятно, будут использовать лайфхаки, которые были показаны в шоу.