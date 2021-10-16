Наем бригады лазутчиков по деревьям в ремнях безопасности и срезание веток одну за другой — дело дорогое и опасное, со всеми присущими ему рисками, связанными с бензопилой, высотой и падающими предметами. У вас также есть логистические проблемы с доставкой людей, оборудования, еды и напитков, топлива, запасных частей, альпинистского снаряжения, медицинского снаряжения. Это не невозможно, но для большой работы довольно дорого и трудоемко».