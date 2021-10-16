Пользователь форума Reddit @SQRL15 поделился роликом, где вертолет срезает ветки деревьев с помощью огромной вертикальной пилы.
Пост с видео набрал 87 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев. В комментариях отметили, что устройство срезает ветки, которые могут упасть на линии электропередач и стать причиной потенциального пожара.
Один из пользователей заметил, что к тросу привязана не бензопила, а циркулярная.
@iamjackslackoffricks: «Выглядит круто... но не бензопила. Нужна цепь, чтобы она работала. Это просто „башня“ циркулярных пил».
Другой пользователь нашел в интернете патент на использование.
@ChiggaOG: «Патент на устройство я нашел благодаря статье „Популярная механика“. Это башня дисковых пил, приводимых в движение клиновыми ремнями и шкивами. Полотна циркулярной пилы установлены на валу с подшипниками и шкивами для клиновых ремней».
Реакция в комментариях разделилась. Одни писали, что один только вид огромной пилы приводит их в панику. Другие недоумевали — зачем нужен такой огромный инструмент, если можно залезть и все срезать обычной пилой?
Под похожим видео на YouTube пользователь @phil mcnutt объяснил, что использовать вертикальную циркулярную пилу — безопасней и дешевле.
«Скажем, например, у вас есть длинный участок линий электропередачи, пролегающий через лес, с плохим доступом для подъемного оборудования или транспортных средств. Вам нужно подрезать деревья рядом с линией, чтобы падающие ветки не повредили кабели и не стали причиной пожара.
Наем бригады лазутчиков по деревьям в ремнях безопасности и срезание веток одну за другой — дело дорогое и опасное, со всеми присущими ему рисками, связанными с бензопилой, высотой и падающими предметами. У вас также есть логистические проблемы с доставкой людей, оборудования, еды и напитков, топлива, запасных частей, альпинистского снаряжения, медицинского снаряжения. Это не невозможно, но для большой работы довольно дорого и трудоемко».
Как оказалось, подобными инструментами пользуются в США, Канаде и других странах — в штатах, где особенно трудно пробраться группе людей через лес.