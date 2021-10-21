Местные жители заметили двух дельфинов, которые отправились ловить рыбу в реку в Ростовской области. Видео опубликовано в группе "Ростов Главный" в социальной сети "Вконтакте".
Видео удалось заснять вблизи реки Кагальник в Азовском районе области. На кадрах из ролика видно, что как два дельфина совершают прыжок из воды.
"Дельфины в Кагальничке",
- восклицает закадровый голос.
Мужчины на лодке подплыли поближе к млекопитающим, чтобы посмотреть на них. Плавающие дельфины несколько раз вынырнули из воды.
Доподлинно неизвестно, как именно дельфины попали в реку. Предположительно, они приплыли сюда, чтобы порыбачить.
Ранее мы писали, что дельфины помогли спасти мужчину, пробывшего 12 часов в ледяной воде.