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Курьеров московского ресторана переодели в надзирателей из «Игры в кальмара»

Lenta.ru
4 часа назад

Курьеров московского ресторана японской кухни Tanuki переодели в надзирателей из южнокорейского сериала режиссера Хван Дон-хека «Игра в кальмара». Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 октября.

Курьеров московского ресторана переодели в героев «Игры в кальмара»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что сотрудники Tanuki доставляют блюда в красных костюмах и масках с изображением треугольника. Первые курьеры в таком образе начали работать в районе Хамовники в центре Москвы.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, ставший самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. Шоу рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны победить в шести детских играх. При этом все проигравшие погибают.

Ранее в октябре также стало известно, что россияне решили одеваться как надзиратели в сериале «Игра в кальмара». Специалисты проанализировали интересы пользователей платформы «ВКонтакте» к тематическим товарам и выяснили, что особенной популярностью пользуются красные наряды охранников, средняя стоимость которых составляет 2850 рублей.

Безумный мир,Netflix,Lenta.ru,
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