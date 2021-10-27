Россиянин превратил квартиру в птицеферму назло соседке

В Новосибирске мужчина решил отомстить соседке и назло ей превратил трехкомнатную коммунальную квартиру в птицеферму. На свободной жилплощади россиянин развел куриц, сообщает портал NGS.RU.

Новосибирец Сергей Жаров, которому принадлежат две из трех комнат коммуналки, уже не живет в квартире. Раньше у него с соседкой Ларисой Харитоненко, которой досталась последняя комната «трешки» от ее бабушки по договору соцнайма, были настоящие войны. Мужчина включал громко музыку ночью и рано утром, мешал стирать вещи и даже домогался до Ларисы. Позже он стал сдавать недвижимость иностранцам и бывшим заключенным, чтобы запугать сожительницу. В мае вместо квартирантов в свободной комнате появились куры.

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Лариса считает, что так Сергей хочет выселить ее из квартиры и выкупить ее долю — он неоднократно пытался это сделать, еще когда они жили вместе с бабушкой. Однако россиянке некуда съехать, поэтому она продолжает терпеть выходки соседа. Женщина отметила, что в квартире стоит неприятный запах и слышно кудахтанье — предположительно, в помещении живут четыре несушки.

Сергей появляется в квартире два раза в сутки, чтобы покормить питомцев, и отрицает наличие вони. Россиянин признался, что завел птиц из мести «дурной соседке», которая выживает квартирантов. Убирать кур он не собирается, а если придется — пообещал завести кошек или собак.

Лариса неоднократно обращалась с жалобами в районную администрацию и государственную жилищную инспекцию, оттуда документы перенаправили в Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что не могут заставить Сергея убрать птиц из квартиры, и посоветовали добиться этого через суд.