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Мужчина закатил скандал матери и попал в тюрьму

Lenta.ru
1 час назад

В Кении мужчина поссорился с матерью из-за оплаты такси, сломал два телевизора в ее доме и попал в тюрьму. Об этом сообщает Nairobi News.

Мужчина закатил скандал матери и попал в тюрьму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент, после которого Рональд Кипкембой оказался под следствием, произошел 25 октября в столице страны Найроби. Сообщается, что мужчину подвез до дома матери водитель бода-бода — двухколесного велосипедного или мотоциклетного такси, которые распространены в Восточной Африке, в частности в Кении.

Прибыв на место, Кипкембой потребовал, чтобы мать оплатила его проезд. У женщины не нашлось наличности, но она предложила перевести деньги таксисту с помощью мобильного сервиса местного оператора. После этого сын закатил родительнице скандал, обвиняя ее в том, что она не хочет платить за него. Он также утверждал, что никто из родственников не любит ее.

Кипкембой начал угрожать матери тем, что разобьет телевизоры в доме, и нанес несколько ударов по двум телеприемникам. После этого женщина вызвала полицию. Разбушевавшегося сына задержали и доставили в участок.

Суд приговорил Кипкембоя к шести месяцам тюремного заключения. Мужчина признался в содеянном и просил, чтобы с ним провели профилактическую беседу или отправили на курсы управления гневом, однако приговор оставили без изменения. Кроме того, Кипкембою отказали в возможности заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что в США двое посетителей «Макдоналдс» поссорились с сотрудниками из-за количества картошки фри в их заказе и оказались в тюрьме. Мужчины начали угрожать работникам заведения оружием.

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