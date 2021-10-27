Мужчина закатил скандал матери и попал в тюрьму

В Кении мужчина поссорился с матерью из-за оплаты такси, сломал два телевизора в ее доме и попал в тюрьму. Об этом сообщает Nairobi News.

Инцидент, после которого Рональд Кипкембой оказался под следствием, произошел 25 октября в столице страны Найроби. Сообщается, что мужчину подвез до дома матери водитель бода-бода — двухколесного велосипедного или мотоциклетного такси, которые распространены в Восточной Африке, в частности в Кении.

Прибыв на место, Кипкембой потребовал, чтобы мать оплатила его проезд. У женщины не нашлось наличности, но она предложила перевести деньги таксисту с помощью мобильного сервиса местного оператора. После этого сын закатил родительнице скандал, обвиняя ее в том, что она не хочет платить за него. Он также утверждал, что никто из родственников не любит ее.

Кипкембой начал угрожать матери тем, что разобьет телевизоры в доме, и нанес несколько ударов по двум телеприемникам. После этого женщина вызвала полицию. Разбушевавшегося сына задержали и доставили в участок.

Суд приговорил Кипкембоя к шести месяцам тюремного заключения. Мужчина признался в содеянном и просил, чтобы с ним провели профилактическую беседу или отправили на курсы управления гневом, однако приговор оставили без изменения. Кроме того, Кипкембою отказали в возможности заплатить штраф.