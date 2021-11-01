Названо худшее место для встречи зомби-апокалипсиса

Специалисты выяснили, какое место в Соединенных Штатах Америки определенно можно назвать худшим для встречи зомби-апокалипсиса. Оказалось, это штат Нью-Йорк, пишет The New York Post, ссылаясь на данные аналитиков.

На территории штата - 12,7 миллионов захоронений и почти 10 тысяч кладбищ. Определенно, это было бы одно из самых опасных мест в стране в момент начала зомби-апокалипсиса.

Также специалисты составили рейтинг, в который также вошли и соседние штаты - Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Джерси и Коннектикут.

Пенсильвания на втором, Массачусетс на 10-м, Нью-Джерси и Коннектикут на 12 и 29 местах соответственно.

Впрочем, аналитики назвали и наиболее благоприятные места в США. Ими оказались Аляска, Вайоминг, Невада, Гавайи и Делавэр. Именно на территории этих штатов меньше всего плотность захоронений.