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Американцы назвали худшее место для встречи зомби-апокалипсиса

Стелла Шмель
2 часа назад

Специалисты выяснили, какое место в Соединенных Штатах Америки определенно можно назвать худшим для встречи зомби-апокалипсиса. Оказалось, это штат Нью-Йорк, пишет The New York Post, ссылаясь на данные аналитиков.

Названо худшее место для встречи зомби-апокалипсиса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На территории штата - 12,7 миллионов захоронений и почти 10 тысяч кладбищ. Определенно, это было бы одно из самых опасных мест в стране в момент начала зомби-апокалипсиса.

Также специалисты составили рейтинг, в который также вошли и соседние штаты - Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Джерси и Коннектикут.

Пенсильвания на втором, Массачусетс на 10-м, Нью-Джерси и Коннектикут на 12 и 29 местах соответственно.

Впрочем, аналитики назвали и наиболее благоприятные места в США. Ими оказались Аляска, Вайоминг, Невада, Гавайи и Делавэр. Именно на территории этих штатов меньше всего плотность захоронений.

А вот на Канарах апокалипсис вполне реален. Что происходило в Испании в конце сентября - смотрите в видео.

Безумный мир,
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