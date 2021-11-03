Рысь пришла поспать на автобусной остановке: видео

В Благовещенске местный житель заметил рысь, которая пришла на автобусную остановку. Россиянин запечатлел на видео встречу с диким животным. Запись публикует "360".

На ролике можно увидеть, как автомобиль едет по дороге и затем притормаживает рядом с остановкой общественного транспорта. На лавочке видно рысь, которая, вероятно, решила поспать на деревянных перекладинах. Позже животное увидело автомобиль, приподнялось и быстро отскочило от машины.

В беседе с "360" зоолог Илья Володин прокомментировал поведение рыси на видео. По его словам, выйти к людям может молодое животное. Он также предположил, что зверю было интересно все исследовать или же хищник не осознавал опасности.

Дальневосточная рысь — животное, которое находится на грани исчезновения из-за того, что ее мех представляет ценность для охотников. В основном обитает в сибирских лесах, но также его можно встретить и в средней полосе страны.