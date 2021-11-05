Пугачева и Ротару спели «Нас не догонят» в честь 20-летия «Тату»

В этом году первому альбому группы «Тату» исполнилось 20 лет. В связи с этим альбом «200 по встречной» перепели больше 20 отечественных исполнителей.
В трибьюте записано сразу три версии песни «Нас не догонят». Первую исполняет тиктокер Даня Милохин, вторую — Алла Пугачева и София Ротару, а самую лирическую — Дмитрий Маликов.
Песню «Мальчик-гей» спела Монеточка. Трек «Не верь, не бойся» — Манижа и «Нервы». Среди других исполнителей отметились ЛСП, Клава Кока, Reflex, «Винтаж», IOWA и другие.
Ранее "Рамблер" рассказывал, кто придумал "штучки" Пугачевой.