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Россиянок захотели экзаменовать перед вступлением в брак

Lenta.ru
28 минут назад

Психолог Филипп Литвиненко предложил ввести для россиянок госэкзамен по отношениям перед вступлением в брак. Свое предложение он описал в петиции, которая опубликована на сайте Change.org.

Россиянок захотели экзаменовать перед вступлением в брак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Литвиненко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению специалиста, такой экзамен поможет женщине «управлять мужчиной» и благотворно скажется на браке.

«Я предлагаю запретить на государственном уровне выходить женщинам замуж, пока они не сдадут госэкзамен по отношениям, в рамках которого они смогут подтвердить, что разбираются в мужчинах достаточно»,

— отметил Литвиненко.

Всех женщин надо защитить на законодательном уровне от ненадежных мужчин и нездоровых браков. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал автоматически давать гражданство детям от смешанных браков, где бы они не находились. Его слова прозвучали на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Безумный мир,Михаил Мишустин,Сергей Лавров,
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