Россиянок захотели экзаменовать перед вступлением в брак

Психолог Филипп Литвиненко предложил ввести для россиянок госэкзамен по отношениям перед вступлением в брак. Свое предложение он описал в петиции, которая опубликована на сайте Change.org.

Литвиненко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению специалиста, такой экзамен поможет женщине «управлять мужчиной» и благотворно скажется на браке.

«Я предлагаю запретить на государственном уровне выходить женщинам замуж, пока они не сдадут госэкзамен по отношениям, в рамках которого они смогут подтвердить, что разбираются в мужчинах достаточно»,

— отметил Литвиненко.