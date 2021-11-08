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Купленный семьей щенок оказался лисицей и съел соседских кур и морских свинок

Lenta.ru
1 час назад

Cобака, купленная семьей из перуанского города Лима, оказалась андской лисицей. Об этом сообщает Reuters.

Купленный семьей щенок оказался лисицей и съел соседских кур
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Марибель Сотело и ее сын приобрели щенка в небольшом магазине в центре города. Они окрестили его Ран-Ран и, пока он не подрос, были уверены, что завели породистого пса. Поначалу их питомец радостно играл с соседскими собаками, но затем его поведение стало меняться.

Ран-Ран повадился охотиться на кур и уток, которых держали соседи. Затем Ран-Ран съел трех крупных морских свинок и сбежал из хозяйского дома. Как выяснилось, под видом собаки семье продали детеныша андской лисицы — южноамериканского хищника с тонкими лапами, пушистым хвостом, заостренной мордочкой и большими ушами.

Сотело пришлось выплатить компенсацию владельцам погибших животных. Экологическая полиция и представители Национальной службы охраны леса и дикой природы разыскивают животное, чтобы поместить его в специализированный центр или зоопарк.

Ветеринар и специалист по дикой природе Уолтер Сильва заявил, что многих диких животных привозят в Лиму браконьеры из Амазонии. «Многих животных отлавливают в детстве. Для этого их родителей убивают, а самих нелегально продают на черном рынке. В данном случае лису продали под видом домашней собаки», — пояснил он.

Незаконная торговля животными считается в Перу преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что жительница аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес провинции Тукуман подобрала на улице котенка, а позже выяснила, что это детеныш пумы ягуарунди. Владелица котенка расстроилась, что ей пришлось расстаться с питомцем, но поняла, что поступила правильно, отдав его специалистам.

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