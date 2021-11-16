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Противникам вакцинации захотели запретить ритуальный танец

Lenta.ru
4 часа назад

Вожди племен маори — коренных жителей Новой Зеландии — захотели запретить противникам вакцинации ритуальный танец хака. Об этом сообщает The Guardian.

Противникам вакцинации решили запретить ритуальный танец
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, за неделю до этого протестующие против прививок от COVID-19 станцевали в ходе демонстраций. В ответ на это племя Нгати Тоа призвало граждан воздержаться от использования танца хака для пропаганды отказа от вакцинации.

Вожди племени отметили, что они потеряли многих пожилых родственников из-за пандемии коронавируса.

«Мы абсолютно уверены в том, что вакцина против COVID-19 — лучшая защита, которая у нас есть, и мы стремимся поддержать нашу семью, чтобы как можно скорее пройти вакцинацию», — подчеркнул один из представителей племенной власти.

Ранее в ноябре сообщалось, что семь лидеров уличных банд Новой Зеландии объединились и по просьбе властей записали видеообращение, где призвали свои сообщества привиться от COVID-19. В коротком ролике главы группировок попросили общины прислушаться к мнению экспертов и защитить себя и жизни своих близких.

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