Соцсети обсуждают, как правильно есть шпроты в высшем обществе

В социальной сети TikTok высмеяли блогера и коуча по этикету, которая показала, как правильно есть шпроты и лапшу быстрого приготовления. "Рамблер" разобрался, что не понравилось пользователям.

В TikTok начали набирать популярность ролики девушки по имени Элеонора Грац. В своих видео она показывает то, как правильно вести себя за столом и дает советы по этикету. Однако все пошло не по плану и теперь пользователи начали сомневаться в ее профпригодности после того, как она дала советы по употреблению шпрот и лапши быстрого приготовления.

У ее видео "Как высокорангово есть шпроты" более 200 тысяч просмотров. В ролике Грац советует поставить банку с продуктом на тарелку, открыть ее, а потом переложить шпроты в посуду. Когда они поданы, можно отламывать их и есть "на один укус". Однако такие советы комментаторы не оценили.

Большинство людей высмеяли девушку за то, что она поставила банку со шпротами на тарелку. По их мнению, это не соответствует заявленным правилам этикета.

"Да, грязную банку кладем на тарелку", "За обеденным столом консервных банок быть не должно", "Банка была в тарелке, а до этого на полках магазина или супермаркета, и есть потом из этой тарелки? Серьезно?", — написали пользователи. Однако Грац заверила, что ее банка — чистая.

Эксперт по этикету удивила и другим своим роликом. По просьбам подписчиков Грац сняла видео о том, как правильно есть лапшу быстрого приготовления. Эксперт сначала перепутала ее марку, а потом рассказала, что открывать все компоненты нужно периферийным зрением (Прим. ред. — не смотреть на упаковку), после приготовления содержимого она посоветовала накручивать лапшу на водку, но делать это сбоку, а потом уже есть. Пользователи нашли неточности в поведении коуча.

"Вы не очень высокорангово это сделали. Разрезали неидеальном, уронили добавку к лапше, воду наливали и смотрели. В общем, еще трудиться вам", "Сказала с края, а сама взяла с середины", "А как же бульон?", — комментаторы оказались неудовлетворены роликом.

Если вы употребляете пюре быстрого приготовления, то нужно его обязательно есть ложкой. Об этом Грац рассказала в еще одном видео, где показала, как высокорангово есть этот продукт. Она отметила, что пюре — жидкое блюдо, которое нужно есть ложкой. Однако и эта попытка оказалась неудачной.