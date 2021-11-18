Хозяева котов показали, как те помогают им в уборке

На кадрах видно несколько котиков, которые занимаются странными вещами. Один ходит у холодильника. По мнению хозяина, так коты "ходят по магазинам". Другой кот засунул в рот полотенце и сидит – "переделал все дела". Питомцев застали за тем, как они пытаются залезть в раковину с посудой – "помыл посуду", а также на видео попало то, как кот прыгает на сушилку с постиранными вещами и падает – "развесил стирку". В конце один из котов лежит, потому что у него "не осталось сил на тыгидыки"