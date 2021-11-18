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Хозяева котов показали, как те помогают им в уборке

Мария Каткова
18 ноября

Юмористическое виде о том, как коты помогают своим хозяевам по дому, стало вирусным в социальных сетях. Хозяин питомцев подшутил над их поведением и сделал забавные подписи к видео.

На кадрах видно несколько котиков, которые занимаются странными вещами. Один ходит у холодильника. По мнению хозяина, так коты "ходят по магазинам". Другой кот засунул в рот полотенце и сидит – "переделал все дела". Питомцев застали за тем, как они пытаются залезть в раковину с посудой – "помыл посуду", а также на видео попало то, как кот прыгает на сушилку с постиранными вещами и падает – "развесил стирку". В конце один из котов лежит, потому что у него "не осталось сил на тыгидыки"

Если вы уверены, что ваши животные целыми днями ничего не делают, смотрите видео и убедитесь в обратном.

Безумный мир,Видео,
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