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Умный скворец научился воровать деньги и приносить их хозяину

Дарья Амосова
3 часа назад

В соцсетях восхищаются птицей, которую обучили искать деньги и приносить их хозяину.

Пользователь Reddit @_Xyreo_ выложил 12-секундный ролик с птицей, которая залетает через окно, держа в клюве банкноту. Птица садится на край ящика и кладет купюру внутрь. На кадрах видно, что ящик усыпан деньгами; судя по тому, что это юани, ролик записан в Китае.

Птица в кадре — бурая майна из семейства скворцовых. Ареал обитания — тропическая Азия.

Комментаторы отметили ум птицы и предприимчивость хозяина.

«Вот это я называю пассивным доходом», «Вероятно, они украдены из рук людей, которые стояли с деньгами в очереди за едой», «Я теперь тоже хочу себе такого друга! Где такого достать? », «Нужно расширяться до кредиток», «Плевать на крипто-майнеров, мне нужны майны из джунглей».

Люди поинтересовались, каким образом птица научилась распознавать и воровать деньги. Автор видео не ответил, поэтому комментаторы начали строить свои догадки. Вполне возможно, что хозяин натренировал птицу самостоятельно, угощая ее едой каждый раз, когда та приносила ему в руки купюру.

Также в комментариях захотели узнать, насколько такое легально. Ответ — как и любое воровство, это незаконно. Однако доказать вину очень и очень трудно.

«Преследование будет очень сложным, особенно если человек достаточно умен, чтобы научить питомца собирать случайные вещи и хранить свои деньги в случайном барахле. Доказать, что преступление умышленно, сложно», — написал один из комментаторов.

Безумный мир,Видео,
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