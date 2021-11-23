Они существуют: почему никто не видел птенцов голубей

Ходит шутка, что никто никогда не видел птенцов голубей. И на это есть причины — читайте ниже, почему голубята не высовывают клюва из гнезда, пока не вырастут.

Почему мы никогда не видим птенцов голубей?

Голубята сидят в гнездах, которые родители строят вдали от человека. Сизые голуби в природе вьют гнезда на скалах, где их не достанут хищные птицы. В городе птицы также стараются жить в труднодоступных местах где-то на высоте: например, в пустотах под крышами, пустых чердаках, заброшенных зданиях, закрытых пространствах под мостами. Найти гнезда голубей человеку довольно сложно.

Когда голубята становятся взрослыми?

В течение года голуби высиживают 14-16 яиц: 7-8 кладок по два яйца. Родители насиживают по очереди. Птенцы появляются через 16-19 дней. Они пока не приспособлены к жизни: слепые, без перьев и полностью зависят от пищи из зоба.

Голубята покидают гнездо через 20-35 дней, когда они полностью готовы к полету из высоко расположенного дома.

Как выглядят молодые голуби?