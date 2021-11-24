Варан ворвался в офис и напугал всех сотрудниц

В Таиланде огромный варан ворвался в офис и устроил там переполох, происшествие попало на видео. Об этом сообщает издание The Mirror.

В офисе курьерской службы были установлены камеры видеонаблюдения. На них попали кадры того, как дверь открывается, и в кабинет врывается огромный полосатый варан. Он остановился в углу помещения, а женщины начали кричать. Одна успела выбежать, другая запрыгнула на стол, а третья кричала о помощи. Как оказалось позднее, сотрудницы приняли варана за другую рептилию.

«Это самое страшное, что когда-либо случалось у нас в офисе. Я пугаюсь, даже когда вижу крошечную домашнюю ящерицу, которая меньше моего пальца. Поэтому, когда в офис вбежал варан, мое сердце подпрыгнуло. Я думала, он нападет на нас»