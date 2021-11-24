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Зачем в СССР фотографировали похороны

Даша Краснова
2 часа назад

После развала СССР прошло 30 лет, от многих обычаев того времени мы уже отказались. Например, еще в прошлом столетии профессиональные фотографы снимали похороны, покойников и родственников усопшего. "Рамблер" выяснил, зачем это делали.

Зачем в СССР фотографировали похороны
Фото: Яндекс.ДзенЯндекс.Дзен

По данным историков, сразу два художника запечатлели портреты императора Петра Великого и стали первыми в этом жанре. В XIX веке было сделано множество фотографий царских особ в гробу.

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В начале XX века фильмы в кинотеатрах начинались не с рекламы, а с показа кадров похорон знаменитых современников. Среди них был художник А. И Куинджи; государственный деятель П. А. Столыпин, историк В. И. Ключевский и другие. Таким образом, зрители отдавали дань памяти героям времени.

Традиция фотографирования умерших людей сохранялась в течение ста лет. В отличие от европейцев, в России умерших никогда не фотографировали в позе живых людей, им не меняли одежду и открывали глаза. В России отношение к смерти всегда было серьезным, поэтому развлекательные фото воспринимали как глумление над усопшим.

Обычно фотографии делали дома, по пути на кладбище и на самом кладбище. В 20–30 годах провожающие смотрели в объектив, позднее – на покойного. Так близкие и родственники демонстрировали уважение усопшему.

Могила, цветы, венки, памятник или крест были обязательными атрибутами похоронной фотосессии. Также было важно соблюдать своеобразный этикет. Например, гости не могли демонстрировать искреннее горе и слезы.

Историки считают, что так люди невольно соблюдали традиции иконописи: изображение гроба сбоку и спокойное созерцание людьми лица покойного. Однако священники настаивали на том, что при создании фото нарушаются христианские заповеди. Но относились к происходящему с принятием.

Ученые антропологи придерживаются мнения, что съемка фиксировала момент перехода человека из одного состояния в другое. Люди привыкли отмечать значимые события в жизни. Рождение, крещение и свадьбы — все попадает на фотографии. Это вехи, через которые проходят все, они повторяются в каждом поколении. Поэтому закономерно оставить в истории и факт смерти, чтобы передать его следующему поколению.

Кстати, фотографии с похорон активно использовались и в журналистике. Если погибал какой-то известный человек или герой, то некролог сопровождался соответствующим фото.

Современное поколение не стремится запомнить родственников мертвыми, скорее продолжает вспоминать их такими, какими они были при жизни.

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